В Киеве начинается отопительный сезон: когда дадут тепло в дома
Источник:Виталий Кличко
Завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.
Отопительный сезон в Киеве
Виталий Кличко рассказал, что в Киеве провели все необходимые подготовительные работы к старту отопительного сезона в столице, а коммунальные службы работают в усиленном режиме.
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Решение о старте отопительного сезона мы приняли исходя, прежде всего, из погодных условий. Постепенное похолодание и низкая температура ночью,
– отметил он.
Также немаловажным фактором для начала отопительного сезона стала необходимость экономить электроэнергию. Чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.
Мэр столицы напомнил и об обстрелах россиян критической инфраструктуры Украины. Поэтому в Киеве в этом отопительном сезоне выросла на 10% численность аварийно-спасательных служб, была приобретена дополнительная техника и материалы.
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Обратите внимание, что в учреждениях социальной сферы – больницы, школы, сады и т.п. отопление начали подключать еще с 7 октября.
Заведения социальной сферы мы начали подключать раньше – по индивидуальным заявкам. Кроме того, многие из них оснащены индивидуальными теплопунктами, что позволяет дистанционно регулировать подачу тепла и использовать его рационально,
– рассказал Кличко.
Как подготовиться к отопительному сезону и что стоит купить
- Прежде всего, позаботьтесь о проведении бытовой термомодернизации. Кроме того, следует выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации;
- Отодвиньте мебель от батарей, заберите задерживающие тепло шторы;
- Отрегулируйте пластиковые окна, а если у вас деревянные окна, то заклейте их так, чтобы не было щелей, пропускающих тепло;
- Купите туристическую горелку, которая поможет в приготовлении пищи;
- Установите генератор по возможности;
- Пригодится газовый обогреватель;
- Запаситесь приборами на солнечных батареях: фонариками, зарядными устройствами и прочее.
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