Отопительный сезон 2023-2024: какие нововведения в назначении субсидии

Отопительный сезон встретит украинцев с несколькими нововведениями в субсидии. В частности, процесс расчета выплат станет автоматическим.

Какие нововведения в оформлении субсидии

В первую очередь следует напомнить, что еще с сентября лицам, которым назначили субсидию на неотапливаемый сезон, не нужно обращаться за ней повторно. То есть выплаты на отопительный сезон им назначат автоматически.

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Это касается тех, чья субсидия составляет 0 гривен.

Субсидию будут назначать с месяца обращение до конца отопительного сезона. Также она рассчитывается и на неотапливаемый сезон.

Для назначения субсидии будут учитываться доходы всех членов домохозяйства за I и II кварталы этого года. Размер пенсии для исчисления выплат от государства будет учитываться за август.

Как рассчитать процент платежа для семьи

Если вы хотите оформить субсидию на твердое или жидкое печное топливо, это нужно сделать до конца года.

Обязательный процент платежа для семьи рассчитывается по формуле:

рассчитывают совокупный среднемесячный доход семьи, а затем делят его на количество членов семьи;

то, что получилось, делят на размер прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц в 2023 году;

затем все делят на два и умножают на 15%.

Это и будет процентом от среднемесячного совокупного дохода. Он будет влиять на размер субсидии для семьи.