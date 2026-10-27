Отопительный сезон в Украине: еще в двух регионах начинают подачу тепла

Резкое понижение температуры заставляет местные власти ускорить начало подачи тепла. Уже в ближайшие дни жители сразу нескольких областных центров смогут согреться в своих квартирах.

Где включат отопление уже 28 октября

Уже в среду, 28 октября, в Тернополе начнется отопительный сезон для населения, о чем сообщили на сайте городского совета.

В Тернополе вопрос о подаче теплоносителя в жилые дома внесли в повестку дня заседания исполнительного комитета. Согласно проекту решения, тепло начнут подавать с 09:00 утра 28 октября.

В среду, 28 октября, на заседании исполнительного комитета городского совета планируется рассмотреть и принять решение о начале отопительного периода 2026–2027 годов на территории Тернопольской городской территориальной общины,

– говорится в сообщении.

После принятия решения начнется подача тепла в жилые дома города.

Обратите внимание! О результатах заседания будет сообщено дополнительно.

Между тем в Хмельницком мэр города Александр Симчишин уже подписал распоряжение о начале отопительного сезона. Для многоэтажек города он также начнется с 28 октября.

Стоит отметить, что социальный сектор города, в частности больницы и детские сады, начали отапливаться еще 15 октября.

Напомним, что отопительный сезон является важной и актуальной темой для украинцев. Например, во Львовской области его еще не начали. Подачу тепла планируют начать при определенных температурных условиях.

Такое же решение было согласовано в Одесской области. Там также отопительный сезон начнется в зависимости от погодных условий.