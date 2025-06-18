Зима в Украине: будет ли тяжелым отопительный сезон и что ожидать по газу

Не следует ожидать того, что Украина легко пройдет зимний период в этом году. Более того, зима может быть тяжелее, чем в прошлом году.

Будет ли тяжелой следующая зима в Украине

Главной причиной такого прогноза является дефицит добычи газа, об этом рассказал Святослав Павлюк, который является исполнительным директором Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" для 24 Канала.

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Ранее закупка газа перекрывалась доходной частью компании, которую она получала за счет уплаты за услуги. Однако на сегодня это, по сути, субсидирование. Сейчас доходов нет, потому что часть строительства разбита и тому подобное,

– объяснил Павлюк.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Михаил Гончар отметил: несмотря на то, что дефицита газа на рынке нет, остается проблема относительно того, где найти финансовые ресурсы для закупки. Эксперт считает, что необходимо:

использовать резерв;

направлять средства на покупку газа, которые есть в рамках Министерства энергетики (речь идет о деньгах для "Энергоатома", которые планируют потратить на покупку 2 атомных российских реакторов из Болгарии).

Это абсолютно ненужный подход, но деньги на это нашли. Теперь нужно, чтобы они были переориентированы с хлама на то, что нам нужно,

– заявил Гончар.

Что уже делает Украина для стабильного обеспечения газа зимой

Генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Андрей Урста сообщил, что для безопасности поставок газа следующей зимой правительство и энергетические компании уже принимают ряд мер:

закупка газа на внешних рынках;

привлечение финансирования;

восстановление добывающих активов после российских атак.

Более того, "Нафтогаз" привлек кредит от Европейского банка реконструкции и развития в размере 270 миллионов евро и грант от Норвегии на 140 миллионов евро. Это было сделано именно для закупки импортного газа.

Также компания заключила ряд контрактов на покупку газа объемом 300 миллионов кубометров с польской Orlen,

– добавил Урста.

Кроме того, импортный ресурс газа пытается закупить оператор ГТС. 10 июня компания впервые приобрела миллион кубометров ресурса на "Украинской энергетической бирже".

Не забываем, что массированные атаки на объекты газодобычи в феврале-марте 2025 года приводили к сокращению производственных показателей на 40% в отдельные периоды,

– напомнил Андрей Урста.

Заметьте! Поэтому в конце апреля отдельным постановлением было разрешено восстанавливать поврежденные объекты добычи без проведения ряда процедур.