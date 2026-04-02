Во Львове прокомментировали ситуацию с отопительным сезоном: будут ли завершать подачу тепла

Во Львове пока не планируют прекращать отопительный сезон. Причиной являются погодные условия. Ожидается, что ближайшие ночи еще могут быть холодными для жителей.

Будут ли вскоре завершать отопительный сезон во Львове?

Однако днем теплоподачу могут останавливать, о чем сообщили в Львовском городском совете.

Читайте также Украина затягивает подготовку к следующей зиме из-за блокирования кредита ЕС, – Зеленский

В связи с потеплением теплоноситель в дома Львова подают более низкой температуры. А там, где есть возможность, на день тепло приостанавливают.

Однако волноваться горожанам не надо – вечером его восстанавливают, ведь именно ночи еще достаточно холодные.

Александр Одинец Директор ЛГПК "Львовтеплоэнерго" Вместе с тем синоптики еще прогнозируют холодные дни во Львове. Поэтому постоянно мониторим температуру наружного воздуха, и если холодно будет не только ночью, но и днем, то подачу теплоносителя не приостанавливать, а подавать в обычном режиме, с учетом температуры наружного воздуха.

Он напомнил, что жители сами могут регулировать подачу непосредственно в своем доме:

при повышении температуры наружного воздуха выше +6... +8 градусов по Цельсию – полностью перекрывается подача теплоносителя на дом (то есть перекрывается тепловой счетчик или запорно-регулирующая арматура на подающем трубопроводе узла управления системой центрального отопления дома);

при снижении температуры наружного воздуха ниже +6... +8 градусов по Цельсию – подача теплоносителя возобновляется.

Более 96% всех наших потребителей жилого фонда имеют общедомовые счетчики. Поэтому они сами могут регулировать подачу тепла в дом: устанавливать комфортную для них температуру и экономить средства и не зависеть от теплоснабжающей организации,

– отметили в "Львовтеплоэнерго".

Обратите внимание! Частичное перекрытие теплового счетчика (запорно-регулирующей арматуры) не допускается.

Что известно об отопительном сезоне в столице?

Напомним, что в столице совсем другие сроки завершения подачи тепла. Об этом сообщали в КГГА.

Еще 24 марта в Киеве завершили отопительный сезон 2025 – 2026. И в этом городе решение о завершении сезона городские власти приняли, несмотря на погодные условия.

Отмечается, что это необходимость рационального использования энергоносителей. Кроме того, киевлянам не придется платили лишнее за услугу отопления в условиях потепления.

Важно! В то же время учреждения социальной сферы – больницы, родильные дома, школы, детские сады и т.д. – будут отключать по индивидуальным заявкам руководителей.

Что еще следует знать об отопительном сезоне?