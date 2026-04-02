Будут ли вскоре завершать отопительный сезон во Львове?

Однако днем теплоподачу могут останавливать, о чем сообщили в Львовском городском совете.

Читайте также Украина затягивает подготовку к следующей зиме из-за блокирования кредита ЕС, – Зеленский

В связи с потеплением теплоноситель в дома Львова подают более низкой температуры. А там, где есть возможность, на день тепло приостанавливают.

Однако волноваться горожанам не надо – вечером его восстанавливают, ведь именно ночи еще достаточно холодные.

Александр Одинец Директор ЛГПК "Львовтеплоэнерго" Вместе с тем синоптики еще прогнозируют холодные дни во Львове. Поэтому постоянно мониторим температуру наружного воздуха, и если холодно будет не только ночью, но и днем, то подачу теплоносителя не приостанавливать, а подавать в обычном режиме, с учетом температуры наружного воздуха.

Он напомнил, что жители сами могут регулировать подачу непосредственно в своем доме:

при повышении температуры наружного воздуха выше +6... +8 градусов по Цельсию – полностью перекрывается подача теплоносителя на дом (то есть перекрывается тепловой счетчик или запорно-регулирующая арматура на подающем трубопроводе узла управления системой центрального отопления дома);

при снижении температуры наружного воздуха ниже +6... +8 градусов по Цельсию – подача теплоносителя возобновляется.

Более 96% всех наших потребителей жилого фонда имеют общедомовые счетчики. Поэтому они сами могут регулировать подачу тепла в дом: устанавливать комфортную для них температуру и экономить средства и не зависеть от теплоснабжающей организации,

– отметили в "Львовтеплоэнерго".

Обратите внимание! Частичное перекрытие теплового счетчика (запорно-регулирующей арматуры) не допускается.

Что известно об отопительном сезоне в столице?

Напомним, что в столице совсем другие сроки завершения подачи тепла. Об этом сообщали в КГГА.

Еще 24 марта в Киеве завершили отопительный сезон 2025 – 2026. И в этом городе решение о завершении сезона городские власти приняли, несмотря на погодные условия.

Отмечается, что это необходимость рационального использования энергоносителей. Кроме того, киевлянам не придется платили лишнее за услугу отопления в условиях потепления.

Важно! В то же время учреждения социальной сферы – больницы, родильные дома, школы, детские сады и т.д. – будут отключать по индивидуальным заявкам руководителей.

Что еще следует знать об отопительном сезоне?