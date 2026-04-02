Чи будуть незабаром завершувати опалювальний сезон у Львові?

Проте вдень теплоподання можуть зупиняти, про що повідомили у Львівській міській раді.

У зв'язку з потеплінням теплоносій до будинків Львова подають нижчої температури. А там, де є можливість, на день тепло призупиняють.

Проте хвилюватися містянам не треба – ввечері його відновлюють, адже саме ночі ще достатньо холодні.

Олександр Одинець Директор ЛМПК "Львівтеплоенерго" Разом з тим синоптики ще прогнозують холодні дні у Львові. Тому постійно моніторимо температуру зовнішнього повітря, і якщо холодно буде не лише вночі, але й вдень, то подачу теплоносія не призупинятимемо, а подаватимемо у звичному режимі, з врахуванням температури зовнішнього повітря.

Він нагадав, що мешканці самі можуть регулювати подачу безпосередньо у своєму будинку:

при підвищенні температури зовнішнього повітря вище +6… +8 градусів за Цельсієм – повністю перекривається подача теплоносія на будинок (тобто перекривається тепловий лічильник або запірно-регулююча арматура на подаючому трубопроводі вузла управління системою центрального опалення будинку);

при зниженні температури зовнішнього повітря нижче +6… +8 градусів за Цельсієм – подача теплоносія відновлюється.

Більше 96% усіх наших споживачів житлового фонду мають загальнобудинкові лічильники. Тож вони самі можуть регулювати подачу тепла в будинок: встановлювати комфортну для них температуру та економити кошти і не залежати від теплопостачальної організації,

– зазначили у "Львівтеплоенерго".

Зверніть увагу! Часткове перекриття теплового лічильника (запірно-регулюючої арматури) не допускається.

Що відомо про опалювальний сезон у столиці?

Нагадаємо, що у столиці зовсім інші терміни завершення подачі тепла. Про це повідомляли в КМДА.

Ще 24 березня у Києві завершили опалювальний сезон 2025 – 2026. І у цьому місті рішення про завершення сезону міська влада прийняла, попри на погодні умови.

Наголошується, що це необхідність раціонального використання енергоносіїв. Крім того, киянам не доведеться сплачували зайве за послугу опалення в умовах потепління.

Важливо! Водночас заклади соціальної сфери – лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки тощо – відключатимуть за індивідуальними заявками керівників.

