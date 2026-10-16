Начинается отопительный сезон: когда во Львовской области стоит ожидать подачи тепла
В настоящее время в Украине постепенно начинается сезон теплоснабжения. В частности, решение об отоплении было согласовано во Львовской области.
Что известно об отоплении во Львовской области
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий подписал распоряжение о начале отопительного сезона 2026–2027 годов, о чем говорится на сайте Львовской областной военной администрации.
- В частности, для прохождения зимы во Львовской области будет создан оперативный штаб.
- А департамент топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА будет осуществлять мониторинг – вплоть до самого завершения отопительного сезона в области.
Когда же начнется подача тепла
Во Львовской области тепло начнут подавать, когда среднесуточная температура воздуха составит +8 °C или ниже в течение трех суток подряд. Это означает, что решение о запуске отопления каждая община будет принимать самостоятельно – в зависимости от погодных условий.
В то же время в больницах, детских садах и других социальных учреждениях отопительный сезон может начаться раньше. Но для этого руководители учреждений должны подать соответствующие письменные заявки.
Наша задача – обеспечить готовность систем теплоснабжения к работе и своевременное начало отопительного сезона. Важно, чтобы учреждения социальной сферы могли получить тепло раньше, если этого потребуют условия,
– сказал Козицкий.
Напомним, что в некоторых регионах уже начали включать отопление. В частности, это касается Киева. Но в части некоторых регионов тепла еще нет – там ведутся восстановительные работы после российских ударов.
Также в Хмельницкой области уже начался отопительный сезон. Тепло получили детские сады, больницы и другие социальные учреждения.