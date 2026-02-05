Ситуация в Харькове: Шмыгаль назвал количество людей, оставшихся без отопления

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что в четверг, 5 февраля, посетил в Харькове энергетические объекты, которые были повреждены в результате российских атак. В частности он осмотрел ход ремонтных работ.

Что происходит с теплоснабжением в Харькове?

Также министр ознакомился с инженерной защитой на объекте, который был поврежден после обстрела, о чем говорится в социальных сетях Дениса Шмыгаля.

Читайте также Мэр Харькова четко ответил, нужно ли жителям покидать город из-за сложной ситуации

Денис Шмыгаль Министр энергетики Осмотрел ход ремонтных работ. Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить свет и тепло, однако повреждения существенные. Спасибо ремонтным бригадам за сверхтяжелую работу.

Он рассказал, что централизованного теплоснабжения остались около 100 тысяч семей. В то же время Шмыгаль написал, что основное оборудование не энергетических объектов удалось сохранить благодаря защите.

Обсудили насущные потребности харьковских энергетиков,

– добавил Денис Шмыгаль.

Заметьте! Министр энергетики отметил, что дал задание передать необходимое оборудование с хаба Министерства энергетики для оперативного восстановления.

Что рассказал Зеленский о ситуации в энергетике?

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Денис Шмыгаль сегодня в Харькове, чтобы максимально активизировать все рабочие процессы, которые есть в регионе

В то же время ситуация в Киеве, по словам украинского лидера, остается сложной. Сейчас более 1 100 домов – без отопления.

Зеленский отметил, что важно, чтобы у людей была вся необходимая помощь, которая нужна.

Что еще следует знать о ситуации в Харькове?