Люди истощены: Зеленский рассказал о ситуации с отоплением в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел ежедневный селектор по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.

Какова сейчас ситуация в Киеве?

Трудно также в других областях Центральной Украины, в частности на Днепровщине и Черкасщине, о чем говорится в соцсетях Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Президент Украины Только в Киеве сейчас работают более 200 бригад, и, по отчету Министерства энергетики, количество бригад будет увеличено, чтобы обеспечить ротацию работников бригад – люди истощены.

Украинский лидер отметил, что более 1 100 многоквартирных домов в нескольких районах столицы без отопления. И по "каждому такому дому" должен быть ответ – четкий срок возобновления поставок тепла и гарантированное обеспечение людей возможностями обогрева и поддержки.

В то же время мэр столицы Виталий Кличко еще во вторник, 3 февраля, сообщил, что более 1 100 домов в Дарницком и Днепровском районах остаются без отопления после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру.

Объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, в ночь на 3 февраля был сильно поврежден. В этих более 1 100 домах утром вторника слили воду в системах отопления, во избежание оттаивания.

Обратите внимание! Город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.

Что еще известно о ситуации в энергетике?