Яка наразі ситуація у Києві?
Важко також в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині, про що йдеться у соцмережах Володимира Зеленського.
Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені.
Український лідер наголосив, що понад 1 100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення. І по "кожному такому будинку" має бути відповідь – чіткий термін відновлення постачання тепла й гарантоване забезпечення людей можливостями обігріву й підтримки.
Водночас мер столиці Віталій Кличко ще у вівторок, 3 лютого, повідомив, що понад 1 100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без опалення після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру.
Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, у ніч на 3 лютого був сильно пошкоджений. У цих понад 1 100 будинках уранці вівторка злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.
Зверніть увагу! Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.
Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?
- Після найбільшої кількості влучань по одній із ТЕЦ Києва тривають роботи, щоб знову запустити її у роботу. Наразі про повноцінний ремонт не йдеться, але усі київські ТЕЦ підлягають відновленню.
- Водночас Зеленський заявив у своєму зверненні, що людям не мають нараховувати оплату за комунальні послуги, яких не було. Тобто якщо у будинку не було опалення, не має бути й рахунків.