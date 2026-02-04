Яка наразі ситуація у Києві?

Важко також в інших областях Центральної України, зокрема на Дніпровщині та Черкащині, про що йдеться у соцмережах Володимира Зеленського.

Читайте також Свідомий терор: у ДТЕК пояснили, чому росіяни б'ють по шахтам

Володимир Зеленський Президент України Тільки в Києві зараз працюють більш ніж 200 бригад, і, за звітом Міністерства енергетики, кількість бригад буде збільшена, щоб забезпечити ротацію працівників бригад – люди виснажені.

Український лідер наголосив, що понад 1 100 багатоквартирних будинків у кількох районах столиці без опалення. І по "кожному такому будинку" має бути відповідь – чіткий термін відновлення постачання тепла й гарантоване забезпечення людей можливостями обігріву й підтримки.

Водночас мер столиці Віталій Кличко ще у вівторок, 3 лютого, повідомив, що понад 1 100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах залишаються без опалення після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру.

Обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, у ніч на 3 лютого був сильно пошкоджений. У цих понад 1 100 будинках уранці вівторка злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання.

Зверніть увагу! Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.

Що ще відомо про ситуацію в енергетиці?