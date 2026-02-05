Отопление в Киеве восстановили до сих пор не везде: Зеленский прокомментировал ситуацию
- Более 1 100 домов в Киеве остаются без отопления, а министр энергетики активизирует рабочие процессы в Харькове.
- Более 20 тысяч "Пакетов тепла" уже раздали уязвимым категориям населения, объем программы планируют увеличить.
В четверг, 5 февраля, Владимир Зеленский провел ежедневный селектор по ситуации в энергетике. Сейчас более 1 100 домов в столице остаются без отопления.
Какая ситуация в энергетике 5 февраля?
Детали рассказал сам президент. Сейчас министр энергетики Денис Шмыгаль находится в Харькове – чтобы максимально активизировать все рабочие процессы в регионе.
Смотрите также Почему у соседей есть свет, а у вас – нет: интервью эксперта по энергетике о графиках отключений и когда станет легче
Сейчас непростая ситуация во многих областях – Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Запорожской и Донецкой. Президент заслушал доклады оттуда и поблагодарил энергетические компании, ремонтные и аварийные бригады, а также предпринимателей.
Важно, чтобы у людей была вся необходимая помощь... Хочу поблагодарить Нафтогаз за работу над программой теплых пакетов,
– добавил Зеленский.
Более 20 тысяч "Пакетов тепла" уже раздали уязвимым категориям населения, однако объем программы должен выйти на уровень более 100 тысяч.
Напомним, речь идет о вещах, которые помогут пройти холодный период, согреться, оставаться на связи и зарядить медицинские устройства. Помощь получают маломобильные граждане, люди в сложных жизненных обстоятельствах, одинокие пенсионеры, писала премьер-министр Юлия Свириденко.
Зеленский отметил, что местные власти в общинах и городах должны поддерживать работу правительственных структур и Нафтогаза. Президент также отметил ГСЧС и Укргидроэнерго за работу специалистов по ликвидации последствий российских ударов.
Скоро ли улучшится ситуация?
К сожалению, графики отключений света могут ухудшаться из-за последних российских атак и дефицита генерации в энергосистеме.
По словам Шмыгаля, ситуация остается очень сложной, восстановительные работы продолжаются во всех регионах. Более того, в ближайшую неделю враг готовится к новым атакам по энергетике.