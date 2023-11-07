Новый проект правительства: какая субсидия предоставляется украинцам на дрова

Субсидия предоставляется гражданам, которые не могут самостоятельно оплатить коммуналку. Правительство приняло решение о начислении дополнительных льгот тем, кто имеет дровяное отопление.

Какие льготы ввел Кабмин

Правительство запускает новый экспериментальный проект при поддержке партнеров. Инновация будет относиться к домохозяйствам, где отопление осуществляется благодаря дровам. О важности этого проекта рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, сообщает 24 Канал.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины С началом отопительного периода, также важен вопрос оказания государственной поддержки уязвимым категориям населения.

Шмыгаль уточняет, что сейчас субсидии в Украине получают 1,3 миллиона семей. В октябре средний показатель льгот составил 760 гривен.

Среди прочего, при необходимости семьи получают субсидии на твердое топливо, предельный размер которых составляет 7 тысяч гривен на домохозяйство в год. Этой суммы, к сожалению, недостаточно для покрытия потребностей. Поэтому сегодня при поддержке партнеров запускаем экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.

– объясняет Шмыгаль

По словам премьера, субсидия на покупку твердого печного бытового топлива – дров, вырастет вдвое. Размер льгот на семью составит 16 200 гривен. Шмыгаль отмечает, что благодаря этому проекту появится возможность поддержать домохозяйства, не имеющие других источников отопления, в частности газа.