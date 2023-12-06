Льготный стаж и отпуск по уходу за ребенком: что нужно знать

В Кодексе законов о труде Украины предусмотрено, что отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет засчитывается как к общему, так и к непрерывному стажу работы.

Время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста также засчитывается в льготный стаж. Это дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.

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Как подтвердить приобретенный страховой стаж

Это возможно только в том случае, если во время пребывания в указанном отпуске лицо находилось в трудовых отношениях с предприятием на должности, работа на которой засчитывается в льготный стаж.

Подтверждение приобретенного страхового стажа, дающего право на льготное пенсионное обеспечение, осуществляется из записей трудовых книжек и уточняющих справок, выданных предприятиями, учреждениями, организациями или их правопреемниками.

Условия предоставления отпуска

Отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет предоставляется полностью или частично в пределах установленного периода, в том числе его можно прерывать.

Лицо, ухаживающее за ребенком, во время пребывания в отпуске может по желанию работать на условиях неполного рабочего времени или дома (при таких условиях отпуск не прерывается).

Работодатель может предоставить частично оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы большей продолжительности.

Как уйти в отпуск

! Период, подлежащий зачислению в льготный стаж, определяет предприятие в уточняющей справке.

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется, в частности, по заявлению женщины полностью или частично в пределах установленного периода и оформляется соответствующим приказом или распоряжением.

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