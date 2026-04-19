В России уже происходит коллапс в отрасли жилищно-коммунального хозяйства. Сфера нуждается в средствах, долги населения растут, а официальная статистика уже не может этого скрыть.

В частности по ситуации ударила и война против Украины, о чем пишет Служба внешней разведки.

Сейчас уже 80% предприятий ЖКХ не предусматривают никакого обновления инфраструктуры, а примерно 30% организаций являются убыточными. Более того, долги населения за коммунальные услуги достигли 8,9 миллиарда долларов США.

Уровень изношенности сетей уже перевалил за 50%. Только в январе 2026 зафиксировали 1 788 коммунальных аварий – это почти вдвое больше, чем за январь 2025 года.

Деньги есть, но их нет,

– отметили в разведке.

Отраслевые эксперты оценивают потребность в модернизации в 114,9 миллиарда долларов США. Государственная программа до 2030 года предусматривает ровно вдвое меньше – 57,5 миллиарда долларов.

В то же время война против Украины сделала "безнадежную ситуацию еще хуже". Большая часть – 64 из 83 субъектов – уже сократили бюджетные расходы на ЖКХ. В 2026 году еще 15 регионов запланировали секвестр расходов в этой сфере.

А в Кремле активно повышают тарифы. Например, в 2025 году они выросли в среднем на 11,9% – больше всего с 2016 года. В 2026 предусмотрено двухэтапное повышение:

на 1,7% с 1 января;

еще на 8 – 22% с 1 октября – в зависимости от региона.

Важно! Российские медиа уже писали, что россияне возмущены тарифами на коммуналку. Суммы составляют от 20 до 40 тысяч рублей (в зависимости от региона и площади жилья).

Федеральный бюджет закладывает дальнейший рост примерно на 30% в течение ближайших трех лет,

– добавили в СВР Украины.

Самый жесткий удар получат:

Ставропольский край (+22%); Дагестан (+19,7%); Тамбовская область (+17,5%); Тюменская область (+17,2%); город Москва – +15%; город Санкт-Петербург – +14,6%.

Обратите внимание! Услуги ЖКХ уже забирают около 10% совокупных потребительских расходов домохозяйств.

