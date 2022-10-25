Овощи подешевели: что будет с ценой в дальнейшем и удержится ли она до конца года

В сентябре овощи, чуть ли не единственные, подешевели среди продуктов, которые анализировал Госстат. Эксперты рассказали, почему так произошло и ждать ли от цен на овощи удешевления в дальнейшем.

Цена овощей

Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчун отмечает в комментарии 24 канала, что у любых категорий продуктов есть фактор сезонности и овощи как раз подпали под него в сентябре. С ним согласен и экономический эксперт Борис Кушнирук, рассказывая, что овощи подешевели в силу довольно неплохого урожая.

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Борис Кушнирук Экономический эксперт Хороший урожай провоцирует ситуацию, когда его нужно куда-нибудь девать. Безусловно, можно хранить, но учитывая нынешнюю ситуацию, часто деньги нужны здесь и сразу. Поэтому продавцы вынуждены продавать дешевле, чем могли бы при сохранении до весны, чтобы реализовать в зимний и осенний период. В результате сейчас мы наблюдаем определенное снижение цен, но я его все же считаю пока сезонным. В результате большого предложения.

Любопытно! Несмотря на то, что овощи подешевели в месячном исчислении, они выросли в годовом. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что цена выросла вдвое или даже втрое. Эксперт вместе с тем подчеркивает, что снижение цены овощей в сентябре в месячном исчислении было вызвано пиком сбора урожая. К примеру, болгарский перец в прошлом году был около 25 гривен, а сейчас 80, с его слов.

Сезонный фактор

, что согласно данным Госстата, овощи в сентябре подешевели 10.4% в месячном измерении.

Денис Марчук объясняет, что поскольку в Украине пол года относительно тепло, а пол года относительно холодно, овощи и ягоды подпадают под фактор сезонности.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета И когда мы активно переходим в фазу уборки овощей, а это собственно конец августа – сентябрь, на рынке появляется достаточно высокое количество предложения. Соответственно, когда высокое предложение на рынке, то каждый пытается реализовать свою продукцию. То есть создается определенная рыночная конкуренция между продавцами. В этом случае между товаропроизводителями аграрной продукции, в частности, овощей.

Предложение преобладало спрос

Эксперт рассказывает, что на ценообразование овощей в сентябре повлияло то, что производители-фермеры, продававшие, например, картофель, морковь, капусту, пытались с первых дней реализовать оптовую реализацию. Это было, прежде всего, вызвано высокой ценой на энергоносители и фактором войны, ведь никто не хотел переходить в систему хранения.

Потому что это будет достаточно дорого, а потом придется выставить сверхвысокую цену. Которую не будет никто покупать. Поэтому пытались реализовать опт. Но не так все легко сложилось, поскольку даже под оптовую реализацию у нас сегодня не готовы люди так массово покупать продукцию.

– рассказывает Марчук.

"Украинцы живут планировкой максимум на две недели"

Война создает определенные вызовы для семей, прежде всего, финансовые. Марчук объясняет, что у людей нет того же уровня платежеспособности, как до войны, чтобы закупаться наперед. Более того, понимают, что ситуации могут складываться по-разному. Следовательно, украинцы закладывают хранение на пол года, или на несколько месяцев. То есть, живут планировкой максимум на две недели.

Соответственно это уже приводило к тому, что предложения было больше, а сейчас, когда сентябрь был достаточно дождливым и уже нуждался в хранении в конце сентября в соответствующих условиях продукции, плюс определенное количество испортилось. Соответственно цена на качественный продукт пошла в гору. Поэтому мы в осенне-зимний период будем видеть удорожание овощей на прилавках в магазинах.

– рассказывает он.

Чего ждать от цен на овощи до конца года

Марчук добавляет, что также в осенне-зимний период кроме украинских овощей будут появляться еще и импортные. Дело в том, что чисто отечественные производители в этот период времени не смогут удовлетворить на 100% спрос, который будет внутри страны. Что касается импортной продукции, то она будет значительно дороже из-за затрат на логистику, пошлину.

Поэтому для Украины в этот осенне-зимний период времени, включая апрель месяца, овощи держатся в цене достаточно устойчиво, включая апрель, до того момента, пока не появляются ранние овощи под открытым грунтом, или те овощи, которые выращены в тепличных условиях,

– прогнозирует эксперт.