Пособие на оздоровление: кто может на него рассчитывать

Работники Украины могут рассчитывать на выплату материальной помощи на оздоровление. Однако это касается только определенной категории работников.

Право на получение материальной помощи на оздоровление имеют работники бюджетных учреждений в Украине.

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Что это такое Материальная помощь на оздоровление – это социальная денежная выплата работникам, уходящим в ежегодный отпуск. Эти выплаты также называют оздоровительными.

Размер выплат

Выплаты предоставляются индивидуально, не превышая размер одного должностного оклада один раз в год при предоставлении основного ежегодного отпуска. В случае, если работник работал неполное рабочее время, сумма компенсации будет пропорциональна отработанному времени.

Материальная помощь на оздоровление относится к Фонду оплаты труда. Соответственно на нее начисляются зарплатные налоги – НДФЛ и военный сбор.

Однако у госслужащих, служащих ОМС оздоровительные равны размеру среднемесячной зарплаты.

Кому начисляются выплаты:

государственным служащим;

должностным лицам местного самоуправления;

педагогическим и научно педагогическим работникам;

работникам бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинским и фармацевтическим работникам;

библиотекарям;

работникам домов культуры, музеев.

Как получить помощь

Для каждой категории работников предусмотрены разные условия расчета и получения материальной помощи на оздоровление.

Решение о предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи оформляется приказами работодателя. Соответственно, чтобы получить выплату, необходимо написать два заявления: на ежегодный отпуск и получения материальной помощи. Это является ключевым условием гарантированного получения выплаты. Их планируют заранее и обязательно закладывают в смету.