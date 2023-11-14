Пособие на оздоровление: кто может на него рассчитывать
Источник:Telegraf
Работники Украины могут рассчитывать на выплату материальной помощи на оздоровление. Однако это касается только определенной категории работников.
Право на получение материальной помощи на оздоровление имеют работники бюджетных учреждений в Украине.
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Что это такоеМатериальная помощь на оздоровление – это социальная денежная выплата работникам, уходящим в ежегодный отпуск. Эти выплаты также называют оздоровительными.
Размер выплат
Выплаты предоставляются индивидуально, не превышая размер одного должностного оклада один раз в год при предоставлении основного ежегодного отпуска. В случае, если работник работал неполное рабочее время, сумма компенсации будет пропорциональна отработанному времени.Важно! Материальная помощь на оздоровление относится к Фонду оплаты труда. Соответственно на нее начисляются зарплатные налоги – НДФЛ и военный сбор.
Однако у госслужащих, служащих ОМС оздоровительные равны размеру среднемесячной зарплаты.
Кому начисляются выплаты:
- государственным служащим;
- должностным лицам местного самоуправления;
- педагогическим и научно педагогическим работникам;
- работникам бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;
- медицинским и фармацевтическим работникам;
- библиотекарям;
- работникам домов культуры, музеев.
Как получить помощь
Решение о предоставлении ежегодного отпуска и материальной помощи оформляется приказами работодателя. Соответственно, чтобы получить выплату, необходимо написать два заявления: на ежегодный отпуск и получения материальной помощи. Это является ключевым условием гарантированного получения выплаты. Их планируют заранее и обязательно закладывают в смету.