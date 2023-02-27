Продолжится ли падение цен: чего ожидать от тарифов на топливо весной

Цены на горючее в Украине начали стремительно падать во второй половине января. Такую тенденцию вызвала активная работа украинских трейдеров по созданию запасов, а также падение цен на рынке нефти.

Продолжит ли топливо дешеветь весной

Как отметил в комментарии 24 Каналу член Экспертного совета Министерства энергетики Геннадий Рябцев, цены на нефтепродукты в ближайшее время вероятнее всего останутся неизменными. То есть, цена бензина, дизтоплива и автомобильного газа не должна претерпеть резких изменений.

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Ресурса пока достаточно для удовлетворения всех потребностей потребителей. Поставки, которые прерывались в результате ракетных обстрелов и перерывов в энергоснабжении, которые приводили к очереди на пунктах пропуска, возобновились. Поэтому до тех пор, пока не будет фиксироваться резкий рост спроса, цены будут сохраняться,

– говорит эксперт.

По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, снижение цен может происходить и дальше. Что касается выхода с рынка российских нефтепродуктов, его почти не заметили европейцы. Напротив, благодаря усилению поставок горючего в Украину, у трейдеров пока есть запас.

Мы очень хорошо заходим в эту весну, с большими запасами. Я не исключаю, что цена может и дальше падать,

– сказал он.

Влияние посевной на стоимость топлива

По мнению Сергея Куюн, влияние посевной на объемы потребления горючего и цены АЗС является пережитком прошлого. В настоящее время аграрии имеют собственные запасы топлива и даже сами делают закупки. Однако Геннадий Рябцев отмечает, что в условиях войны ситуация несколько изменилась.

Сейчас ситуация осложнена тем, что большинство аграриев не смогли создать запасы и не имеют достаточного ресурса для осуществления крупных закупок. При этом поставки возможны только через западные границы и закупки осуществляются только в Восточной Европе. Если на спотовом рынке Европы возникнет нехватка нефтепродуктов, то аграриям будет сложно удовлетворить свои потребности.

– объясняет эксперт.

Какая сейчас цена горючего на АЗС

Горючее на АЗС в Украине стабильно дешевеет уже второй месяц. Если сравнить цену по состоянию на 2 января и 27 февраля, то она снизилась на: