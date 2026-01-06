Венесуэла может добить российскую нефть: эксперты предупреждают о падении цен

На 2026 год в российском бюджете цена нефти заложена на уровне 59 долларов за баррель. Это довольно оптимистичный прогноз, ведь сейчас стоимость сырья намного ниже.

Как ситуация повлияет на цену российской нефти?

Более того, все изменить может и ситуация в Венесуэле. Детали эксклюзивно для 24 Канала объяснили эксперты.

По словам кандидата экономических наук и главного консультанта в Национальном институте стратегических исследований Ивана Уса, если события в Венесуэле подтолкнут рынок к удешевлению нефти, а Brent опустится до 40 долларов за баррель, то российская нефть с учетом дисконта может стоить 33 – 35 долларов за баррель.

Для страны-агрессора это будет означать выбор:

продолжать войну в Украине и потерять фактически все;

остановить вторжение и пытаться улучшить свою экономическую ситуацию.

Однако Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар считает, что ситуация со стоимостью российской нефти будет зависеть от общего состояния глобального нефтяного сектора. В то же время увеличение добычи в Венесуэле в ближайший период не будет влиять на существенное удешевление сырья страны-агрессора.

По оценкам Международного энергетического агентства, на начало нового 2026 года фиксируют избыток нефти – около 4 миллионов баррелей в сутки. Несмотря на это добыча не останавливается, а нефть нужно где-то сбывать,

– подчеркнул он.

Поэтому цена, в том числе и на российскую нефть, будет падать прежде всего из-за избытка. Например, год назад с середины января Brent стоил под 80 долларов за баррель, а вот на конец 2025 года – уже 62 доллара за баррель.

Кроме того, важны санкции. Гончар вспомнил, как ранее Трамп угрожал новыми ограничениями для "Роснефти" и "Лукойла", что заставило Россию продавать нефть по еще большим дисконтам.

Эксперт предположил – если Brent торгуется по 60 долларов за баррель, то российская Urals с учетом скидки – примерно по 40 долларов за баррель. Однако это не тот уровень цены, что соответствует уровню убыточности нефтедобычи в стране-агрессоре.

Обратите внимание! Российская нефть должна стоить ниже 30 долларов за баррель – и ключевым здесь будут дальнейшие шаги Саудовской Аравии и США. В то же время падение до этого уровня не означает мгновенного "конца" добычи в России. Речь идет о том, что такая цена должна стать средневзвешенным порогом и продержаться достаточно долго, чтобы это действительно дало эффект.

На что может повлиять венесуэльская нефть?