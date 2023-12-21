Почему падает цена на автогаз в Украине: новые пути импорта

После начала блокады со стороны польских перевозчиков, Украина понесла значительные финансовые потери. Однако украинские предприниматели находят пути решения этой ситуации.

Почему снижается цена на автогаз

20 декабря средняя цена на автогаз была 31,49 гривны за литр, а 19 числа – 31,76. То есть падение составило 27 копеек. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона рассказал, как украинские компании восстанавливают старые масштабы импорта и экспорта, передает 24 Канал.

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Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Блокаду обошли тремя путями: был увеличен экспорт по железной дороге, объезд Польши через Словакию и Румынию, а также увеличили закупки на юге.

Куюн считает, что к Новому году средняя розничная цена автогаза будет до 30 гривен за литр. Нужно понимать, что самого сырья достаточное количество, поэтому вопрос заключается только в налаживании логистики. Конечно, быстрее всего улучшить ситуацию можно через разблокировку границы.

Необходимо учитывать не только импортное сырье, но и производимое внутри страны. Стоимость такого газа на аукционе ниже, именно поэтому он и более привлекателен для регуляторов.