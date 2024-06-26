"Пакет малыша" обновили: что теперь могут получить родители новорожденных
Источник:Государственная служба по делам детей
В Украине обновили "пакет малыша", в который входят вещи, необходимые при рождении ребенка. В роддома уже доставлено более 5,5 тысяч таких пакетов.
Что в "пакете малыша"
"Пакет малыша" включает более 90 необходимых вещей, таких как подгузники, одеяла, одежду и многоразовые пеленки.
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В 2024 году его состав был обновлен, а родители могут выбрать денежную компенсацию в размере 7 689 гривен вместо пакета.Справочно! Эта программа имеет целью поддержать семьи с новорожденными детьми и помочь родителям обеспечить надлежащий уход за младенцем. В 2024 году Министерство социальной политики Украины обновило состав "Пакета малыша", учитывая пожелания родителей и мнения экспертов.
Обновленный "Пакет малыша" содержит более 90 вещей, необходимых для новорожденного ребенка, в частности:
- Подгузники: для обеспечения потребностей ребенка на первое время.
- Одеяла: в частности, увеличен размер пледа-одеяла.
- Одежда: бодики, штанишки-ползунки; уменьшено количество малого размера, чтобы дети не вырастали из одежды слишком быстро.
- Полотенце: для ежедневного ухода за малышом.
- Игрушки: для развития и забав.
- Многоразовые влагостойкие пеленки: новый товар, пользующийся спросом.
- Теплые вещи: включены дополнительные теплые предметы одежды.
Кто имеет право на "Пакет малыша"
Получить бэби-бокс могут мать/отец, а в случае их отсутствия - родственники, усыновители, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели и патронатные воспитатели новорожденного ребенка. Право на получение "Пакета малыша" имеют:
- Граждане Украины.
- Иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине.
- Беженцы, которые родили ребенка.
Как получить "пакет малыша"
"Пакет малыша" должен быть выдан в роддоме после рождения ребенка. Если на момент выписки бэби-бокса его не было, течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка можно подать заявление на его получение в такие места:
- Органы социальной защиты населения;
- Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства или пребывания.
Какие документы нужны
Если ребенок родился в роддоме:
- Заявление о предоставлении "Пакета малыша";
- Свидетельство о рождении ребенка.
Если ребенок родился вне учреждения здравоохранения:
- Заявление о предоставлении "Пакета малыша";
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Документ, подтверждающий факт рождения ребенка (выданный учреждением здравоохранения или медицинской консультативной комиссией).
Если ребенок родился за границей:
- Заявление о предоставлении "Пакета малыша";
- Документ, выданный за рубежом (переведенный на украинский язык и заверенный нотариально).
Деньги вместо "пакета малыша"
Украинцы имеют возможность получить денежную компенсацию в размере 7 689 гривен за "Пакет малыша". Заявление на получение этой компенсации нужно подать не позднее, чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.Важно! Полученные средства перечисляются на специальный счет в Приват Банке и могут использоваться только для приобретения детских товаров в торговых заведениях, которые присоединились к реализации пилотного проекта по монетизации "Пакета малыша".