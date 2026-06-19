Партнеры выделят 4 миллиарда долларов: Зеленский раскрыл подробности новой помощи Украине
Владимир Зеленский рассказал о результатах дипломатической работы Украины. Особое внимание было уделено переговорам со странами-партнерами и получению новой финансовой поддержки.
Новая поддержка для Украины
О том, чем именно помогут партнеры, говорится в сообщении Владимира Зеленского.
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По словам президента, в течение недели велась активная работа на саммите "Группы семи", заседаниях Контактной группы по вопросам обороны Украины и Европейского совета, а также в ходе двусторонних встреч с партнерами.
Президент подчеркнул, что каждый разговор касался безопасности и защиты украинцев, поддержки военнослужащих. В частности, речь шла о том, как приблизить окончание войны.
По итогам 9 стран заявили о взносах в программу PURL на общую сумму почти в миллиард долларов.
Также велась работа по оказанию давления на Россию — были введены новые санкции со стороны Великобритании и Канады, и мы уже активно ведем диалог с ЕС, чтобы 21-й санкционный пакет был принят быстрее и ограничивал Россию именно там, где это будет наиболее ощутимо,
– пояснил Зеленский.
В то же время после заседания Контактной группы партнеры объявили о новой помощи в размере 4 миллиардов долларов. Президент подчеркнул, что эти деньги — новые возможности для обороны. В частности, Зеленский поблагодарил страны-друзья и добавил, что каждый пакет помощи может спасти жизни украинцев.
Напомним, что на заседании Евросовета президент просил европейские страны предусмотреть возможные российские атаки следующей зимой. В частности, Зеленский подчеркнул, что при таком развитии событий Украине понадобится дополнительный пакет энергетической поддержки, а также антибаллистические ракеты.