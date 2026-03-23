Проблемы не только с бензином: в Японии началась паника из-за войны в Иране
- В Японии из-за войны на Ближнем Востоке начали массово скупать товары первой необходимости, включая туалетную бумагу.
- Правительство призвало граждан не паниковать, поскольку 97% туалетной бумаги производится внутри страны, и производство не претерпело перебоев.
Война на Ближнем Востоке ударила по мировым поставкам не только энергоресурсов, но и другой продукции и сырья. Из-за обострения ситуации в Японии уже массово скупают товары первой необходимости.
Почему японцы скупают туалетную бумагу?
Правительство Японии даже было вынуждено призвать граждан не поддаваться панике после того, как в соцсетях появились сообщения об ажиотаже в магазинах, пишет Bloomberg.
Смотрите также Скоро мир столкнется с дефицитом газа из-за остановки поставок из Персидского залива, – FT
Один из пользователей соцсети X в Японии написал, что жители массово скупают туалетную бумагу.
В ближайшей аптеке закончилась туалетная бумага! Похоже, все начали ее запасать,
– отметил он в заметке.
В других сообщениях люди начали публиковать фото своих запасов – от корма для кошек и средств гигиены до целых кип пива.
Правительству пришлось реагировать. Министерство экономики, торговли и промышленности Японии выпустило специальное заявление. В нем ведомство подчеркнуло, что покупателям стоит принимать взвешенные решения при покупке туалетной бумаги, опираясь на проверенную информацию.
Похожие заявления сделали и розничные сети, чтобы предотвратить ажиотаж.
- В Японской ассоциации производителей бумажной продукции отмечают, что около 97% туалетной бумаги производят внутри страны из переработанного сырья и целлюлозы. То есть страна не зависит от поставок с Ближнего Востока.
- Представители отрасли также заверили, что производство бумаги не претерпело прямых перебоев, а при необходимости мощности можно быстро нарастить.
Заметьте! Похожий ажиотаж на туалетную бумагу уже был в Японии. Такие же массовые закупки японцы делали после нефтяного кризиса 1973 года, который вызвал экономическое падение, а также после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года и во время пандемии COVID-19.
Какие еще проблемы вызвала война в Иране?
Кроме того, Япония, как и другие страны мира, страдает от стремительного роста цен на топливо из-за войны в Иране. На прошлой неделе стоимость бензина в стране подскочила до рекордного уровня, пишет Bloomberg.
Цены в среднем достигли 190,8 иены за литр, что стало самым высоким показателем с 1990 года.
Как страна с ограниченными природными ресурсами, Япония находится в особенно сложном положении,
– говорят аналитики.
- Чтобы стабилизировать рынок, правительство Японии ввело субсидии на бензин, которые начали действовать с 19 марта.
- Такой шаг, по данным Минторговли, должен снизить цены примерно до 170 иен за литр в течение ближайших нескольких недель.
Важно! Кроме того, Япония будет субсидировать закупки легкого топлива, мазута и керосина в том же объеме, что и бензин.
Как война в Иране влияет на мировую экономику?
Сейчас Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа. Лишь некоторым судам удается пробиться этим морским путем.
В итоге цены на нефть и газ взлетели в разных странах. Особенно сложно странам Азии. К примеру, в Индии уже начали лимитировать поставки газа для различных отраслей, перенаправляя поставки газа в приоритетные сектора.
Кроме того, война в Иране влияет и на поставки другой критически важной продукции, например, удобрений. Эксперты предупреждают, что это может повлиять на урожайность в этом году и грозит продовольственным кризисом.