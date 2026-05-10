Кремль вкладывает миллионы в парады, пока ветераны получают мизерные выплаты
- В 2026 году российские ветераны Второй мировой войны к 9 мая получили по 10 тысяч рублей, тогда как на парад на Красной площади Кремль традиционно тратит миллионы.
- В других странах, таких как Казахстан и Узбекистан и даже Беларусь, ветераны получают значительно большие выплаты.
В этом году к 9 мая Кремль снова устроил масштабное "победобесие" с парадом на Красной площади и громкой пропагандой о "почитании ветеранов". Однако сами участники Второй мировой войны получили к годовщине скорее символические выплаты, которые трудно сравнить с затратами на показательные празднования.
Какие выплаты Россия подготовила своим ветеранам?
Поэтому пока Москва вкладывает миллионы в торжества и телевизионную картинку, ветераны вынуждены выживать на мизерные суммы поддержки. Детали рассказали в Службе внешней разведки Украины.
В 2026 году федеральные выплаты непосредственным участникам Второй мировой войны в честь 9 мая составляли 10 тысяч рублей. В социальном фонде страны-агрессора отдельно отмечали отсутствие дополнительной бюрократии – средства якобы перечисляли автоматически вместе с пенсией.
Правда, непосредственно таких ветеранов в России осталось около 7 тысяч человек, поэтому "государственное уважение" обойдется бюджету лишь в 70 миллионов рублей. Для сравнения – этой суммы едва хватит на одну квартиру премиум-класса в Москве.
Помощь ветеранам фактически приравнена к стоимости одной крылатой ракеты Х-22 или "Искандера", которыми агрессор чуть ли не ежедневно атакует Украину,
– отметили в разведке.
Зато на праздничную картинку Кремль традиционно тратит в разы большие суммы. Организация ежегодного парада на Красной площади ориентировочно стоит россиянам от 400 – 600 миллионов рублей в обычный год, а в юбилейный – до 1,5 миллиарда рублей.
Если же добавить еще и десятки миллионов рублей на региональные торжества, контраст между расходами на пропагандистские мероприятия и реальной помощью ветеранам становится особенно показательным.
Поэтому стремление Владимира Путина монополизировать право на победу не слишком соответствует реальному уровню поддержки участников Второй мировой войны. Вот какие выплаты ветеранам к годовщине победы подготовили в других странах:
- Казахстан – до 1 миллиона рублей;
Узбекистан – от 800 до 900 тысяч рублей;
- Кыргызстан – более 200 тысяч рублей;
- Беларусь – около 136 тысяч рублей;
Таджикистан – примерно 60 тысяч рублей;
Азербайджан – 21 тысяча рублей.
Что стоит знать о параде в Москве?
Однако даже при таких нескромных затратах на празднование нынешний 45-минутный парад на Красной площади не впечатлил россиян. В соцсетях они жаловались на отсутствие военной техники, "растоптанную гордость" и одинаковые речи Путина.
Компанию ему составило ограниченное количество гостей – лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Малайзии и Лаоса. Более того, рядом с диктатором впервые разместили участника так называемой "СВО".
В эксклюзивном комментарии 24 Канала исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко обратил внимание на то, что Путин оказался в значительно более нервной ситуации, чем рассчитывал. Накануне празднования Москва снова пыталась давить угрозами – и все из-за страха, что даже воздушная тревога или пролет дронов над российской столицей могут разрушить образ полного контроля Кремля.
А вот указ Владимира Зеленского о "разрешении" провести парад в России бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал "ударом под дых". Это якобы чрезвычайно своевременный и очень эффективный способ морального разложения противника.
Что еще известно о положении россиян?
Напомним, среди жителей страны-агрессора растет спрос на экономсегмент, что является косвенным индикатором снижения доходов населения. За последний год количество магазинов-дискаунтеров выросло на 26,4%, а их выручка подскочила аж на 67,3%.
Украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре также имеют заметный экономический эффект, ведь затрудняют экспорт сырья и сокращают доходы одного из ключевых для Кремля секторов.