В этом году к 9 мая Кремль снова устроил масштабное "победобесие" с парадом на Красной площади и громкой пропагандой о "почитании ветеранов". Однако сами участники Второй мировой войны получили к годовщине скорее символические выплаты, которые трудно сравнить с затратами на показательные празднования.

Какие выплаты Россия подготовила своим ветеранам?

Поэтому пока Москва вкладывает миллионы в торжества и телевизионную картинку, ветераны вынуждены выживать на мизерные суммы поддержки. Детали рассказали в Службе внешней разведки Украины.

В 2026 году федеральные выплаты непосредственным участникам Второй мировой войны в честь 9 мая составляли 10 тысяч рублей. В социальном фонде страны-агрессора отдельно отмечали отсутствие дополнительной бюрократии – средства якобы перечисляли автоматически вместе с пенсией.

Правда, непосредственно таких ветеранов в России осталось около 7 тысяч человек, поэтому "государственное уважение" обойдется бюджету лишь в 70 миллионов рублей. Для сравнения – этой суммы едва хватит на одну квартиру премиум-класса в Москве.

Помощь ветеранам фактически приравнена к стоимости одной крылатой ракеты Х-22 или "Искандера", которыми агрессор чуть ли не ежедневно атакует Украину,

– отметили в разведке.

Зато на праздничную картинку Кремль традиционно тратит в разы большие суммы. Организация ежегодного парада на Красной площади ориентировочно стоит россиянам от 400 – 600 миллионов рублей в обычный год, а в юбилейный – до 1,5 миллиарда рублей.

Если же добавить еще и десятки миллионов рублей на региональные торжества, контраст между расходами на пропагандистские мероприятия и реальной помощью ветеранам становится особенно показательным.

Поэтому стремление Владимира Путина монополизировать право на победу не слишком соответствует реальному уровню поддержки участников Второй мировой войны. Вот какие выплаты ветеранам к годовщине победы подготовили в других странах:

Казахстан – до 1 миллиона рублей;

Узбекистан – от 800 до 900 тысяч рублей;

Кыргызстан – более 200 тысяч рублей;

Беларусь – около 136 тысяч рублей;

Таджикистан – примерно 60 тысяч рублей;

Азербайджан – 21 тысяча рублей.

Что стоит знать о параде в Москве?

Однако даже при таких нескромных затратах на празднование нынешний 45-минутный парад на Красной площади не впечатлил россиян. В соцсетях они жаловались на отсутствие военной техники, "растоптанную гордость" и одинаковые речи Путина.

Компанию ему составило ограниченное количество гостей – лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Малайзии и Лаоса. Более того, рядом с диктатором впервые разместили участника так называемой "СВО".

В эксклюзивном комментарии 24 Канала исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко обратил внимание на то, что Путин оказался в значительно более нервной ситуации, чем рассчитывал. Накануне празднования Москва снова пыталась давить угрозами – и все из-за страха, что даже воздушная тревога или пролет дронов над российской столицей могут разрушить образ полного контроля Кремля.

А вот указ Владимира Зеленского о "разрешении" провести парад в России бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал "ударом под дых". Это якобы чрезвычайно своевременный и очень эффективный способ морального разложения противника.

