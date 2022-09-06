Сколько денег "печатает" Нацбанк из-за войны

В результате войны, печатание денег в нынешних условиях – это вынужденный шаг. Это сделано, прежде всего, для покрытия расходов госбюджета. Сколько с начала войны Нацбанк напечатал средства, читайте в материале.

По информации, которую НБУ предоставил 24 каналу, по состоянию на 1 сентября в Украине напечатано 285 миллиардов гривен.

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Цифры "печатных" денег

Наибольшее количество денег НБУ напечатал в период июня – это 105 миллиардов гривен.

В марте – 20 миллиардов гривен;

В апреле и мае – по 50 миллиардов гривен;

В июне – 105 миллиардов гривен;

В июле и августе – по 30 миллиардов гривен.

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Мнения экспертов относительно печати средств

Как рассказал 24 каналу Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Libertex Group, неконтролируемую или активную эмиссию рассматривают как зло в условиях рыночной экономики.

Андрей Шевчишин Руководитель отдела аналитики Libertex Group Но в условиях войны это подчас остается единственным вариантом поддержки экономики. Фактически все страны в состоянии войны осуществляли эмиссию.

По словам эксперта, объемы будущей эмиссии прогнозировать сложно – многое будет зависеть от того, как будут перечисляться бюджетные расходы. Если расходы будут оставаться на нынешнем уровне, объемы эмиссии будут расти.

Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU, говорит, что эмиссионное финансирование, в отличие от международной финансовой помощи, достаточно быстрое. С момента инициирования до поступления средств может пройти менее суток.

Поэтому оно помогает быстро закрывать разрывы ликвидности правительства, когда таковые возникают. Никакой другой источник не дает такой возможности,

– добавляет Виталий Ваврищук.

Однако заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса в комментарии 24 каналу рассказывает, что нет никаких аргументов "за" эмиссионное финансирование дефицита бюджета, кроме необходимости, от безысходности.

Эмиссия приводит к увеличению давления на национальную валюту. Это, в свою очередь, негативно влияет на бизнес. Для удержания курса гривны государству, например, приходится прибегать к непопулярным с точки зрения бизнеса мерам, например, введение валютных ограничений или дополнительных валютных сборов.

Что будет с курсом гривны

Курс гривны с большой вероятностью может продлить нисходящую динамику до конца года. Есть несколько факторов, которые будут влиять на курс :

Эмиссионное финансирование дефицита бюджета , то есть вследствие "печати денег". На фоне того что Национальный банк поднял учетную ставку до 25%, Министерство финансов не спешит поменять ставку для привлечения средств на свободном рынке. Поэтому средства в бюджет привлекаются исключительно путём выкупа государственных облигаций Национальным банком, объясняет руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин.

, то есть вследствие "печати денег". На фоне того что Национальный банк поднял учетную ставку до 25%, Министерство финансов не спешит поменять ставку для привлечения средств на свободном рынке. Поэтому средства в бюджет привлекаются исключительно путём выкупа государственных облигаций Национальным банком, объясняет руководитель отдела аналитики Libertex Group Андрей Шевчишин. Международная финансовая помощь . Она поступает очень медленно. Три миллиарда долларов финансовой помощи от США, недавно поступивших в бюджет Украины, – это самая большая сумма за последний период.

. Она поступает очень медленно. Три миллиарда долларов финансовой помощи от США, недавно поступивших в бюджет Украины, – это самая большая сумма за последний период. Не стоит ждать сезонного увеличения объемов импорта . Кроме того, уменьшение доходов населения уменьшает спрос на импортные товары. Эти факторы будут способствовать укреплению гривны, а точнее, это будут невозможными колебания курса гривны, вызванные паническими или спекулятивными настроениями.

. Кроме того, уменьшение доходов населения уменьшает спрос на импортные товары. Эти факторы будут способствовать укреплению гривны, а точнее, это будут невозможными колебания курса гривны, вызванные паническими или спекулятивными настроениями. Общий рост цен . Инфляция продолжает расти. Определенный пик уже пройден. Но сейчас ситуация будет зависеть от цен на энергоносители и возможного введения дополнительных сборов на импорт или покупку валюты, что может дать новый толчок к росту инфляции.

. Инфляция продолжает расти. Определенный пик уже пройден. Но сейчас ситуация будет зависеть от цен на энергоносители и возможного введения дополнительных сборов на импорт или покупку валюты, что может дать новый толчок к росту инфляции. Важный фактор – военные риски, возможные вражеские удары по энергетической инфраструктуре в отопительный период. Их спрогнозировать почти невозможно.

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