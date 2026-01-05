В Украине с 1 января выросли пенсии: кто получит повышенные выплаты в 2026 году

С 1 января 2026 года в Украине повысили социальные стандарты для граждан, в частности прожиточный минимум и минимальную зарплату. Это изменение влечет за собой перерасчет пенсий для некоторых категорий получателей.

Как на пенсии повлияет изменение минимальной зарплаты?

Изменение размера минимальной зарплаты является основанием для перерасчета пенсий и выплат за заслуги перед Украиной, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Смотрите также Пенсия при "минималке": каких выплат ждать с зарплатой в 8 тысяч гривен

В законе о государственном бюджете Украины предусмотрено повышение минимальной зарплаты с 1 января 2026 года до 8 647 гривен (+ 647 гривен по сравнению с прошлым годом). На основании этого изменения перерасчет пенсий осуществят для неработающих пенсионеров в случае, если они:

достигли возраста 65 лет;

имеют полный страховой стаж – 30 для женщин, 35 лет для мужчин.

С 1 января их пенсии не могут быть меньше 3 458 гривен 80 копеек, то есть 40% минимальной зарплаты.

Какие выплаты пересмотрят из-за изменения минимальной зарплаты?

В 2026 году увеличили размер ежемесячной выплаты гражданам, которые имеют особые заслуги перед Украиной. Речь идет о тех, кого с 2014 года отметили государственными наградами:

званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

орденом Богдана Хмельницкого;

орденом "За мужество";

орденом княгини Ольги;

знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".

Заметим! Ежемесячная выплата Героям Украины назначается в размере трех минимальных заработных плат.

Какие выплаты пересчитают из-за роста прожиточного минимума?

В 2026 году произошло увеличение прожиточного минимума для нетрудоспособных с 2 361 гривны до 2 595 гривен. Это изменение является основанием для перерасчета с 1 января минимального и максимального размеров пенсий, а также надбавок и доплат.

Для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем размер минимальной пенсии по возрасту вырос на 234 гривны – до 2 595 гривен. Пересчитают доплату и за сверхурочный стаж: +1% за каждый полный год.

Важно! Максимальный размер пенсии в 2026 году составляет 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов).

Работающим пенсионерам возрастет выплата после увольнения с работы. Исключение составляют:

минимальные пенсии шахтерам и семьям военнослужащих в случае потери кормильца;

повышение лицам с инвалидностью вследствие войны, УБД, членам семей погибших и умерших ветеранов войны, защитников и защитниц Украины;

повышений жертвам нацистских преследований;

пенсии за особые заслуги перед Украиной.

Этим категориям пересчитают размеры пенсий с 1 января независимо от факта работы.

Также возрастет единовременное денежное вознаграждение Героям Украины, которым звание предоставят в 2026 году. Ее выплачивают в 50-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных.

У кого вырастут зарплаты в 2026 году?