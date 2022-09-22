Пенсии с 1 октября вырастут: на сколько и для кого

С 1 октября в Украине будут проведены плановые перерасчеты пенсий для тех, кому более 70 лет. Также повышение выплат ждет тех, кто получает "военную" пенсию по инвалидности и минимальную.

Перерасчет пенсий с 1 октября

Минимальная пенсия

Размер минимальной пенсии в Украине привязан к минимальной зарплате. Поскольку она, согласно бюджету-2022, вырастет в октябре на 200 гривен, то выплаты пенсионерам тоже пересчитают.

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Пенсионерам, которым исполнилось 65 лет, которые не работают и имеют страховой стаж не менее 35 лет для мужчин и 30 – для женщин, повысят выплаты до 2 680 гривен. Напомним, что минимальная пенсия для такой категории составляет 40% от минимальной зарплаты, которая с 1 октября составит 6700 гривен.

Для тех, кому более 70 лет

В октябре пенсионерам, которым исполнилось от 70 до 75 лет, прибавят по 300 гривен к их пенсии, в виде ежемесячной компенсации.

Тем кому более 80 лет ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 500 гривен была установлена с 1 апреля 2020 года. После индексации с 1 марта 2022 года эта доплата выросла до 579 гривен .

ежемесячная компенсационная доплата к пенсии в размере до 500 гривен была установлена с 1 апреля 2020 года. После индексации с 1 марта 2022 года эта доплата выросла до . С 75 лет до 80 лет и старше компенсационную доплату в размере 400 гривен начали выплачивать с 1 октября 2021 года. После индексации она выросла до 456 гривен.

Выплаты для тех, кто имеет небольшой стаж

от 70 лет

Людям, работающим, в том числе и обеспечивающим себя работой самостоятельно и зарегистрированным как ФЛП, минимальные размеры пенсий по возрасту на уровне 40% минимальной заработной платы будут установлены после увольнения с работы., ежемесячная компенсационная выплата устанавливается независимо от вида пенсии, закона, согласно которому назначена пенсия, от продолжительности страхового стажа и от факта работы. Пенсионерам, достигшим 70 лет после 1 октября, ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться с даты достижения такого возраста.

В ПФУ рассказали, что с 1 октября этого года вводится дополнительная гарантия пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше, получающим минимальную пенсию и имеющим менее 35 и 30 лет стажа (для мужчин и женщин соответственно). Минимальный размер их пенсионной выплаты не должен быть менее 3000 гривен.

Для тех пенсионеров, чьи выплаты с учетом надбавок, повышений, других доплат к пенсии, установленных законодательством (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной), не достигает 3 000 гривен, будет устанавливаться доплата к пенсии в сумме, которая не хватает до указанного размера.

Пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж меньше 35 и 30 лет, минимальная пенсионная выплата будет исчислена в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 000 гривен.

от 80 лет

Для тех, кому более 80 лет и кто имеет страховой стаж 25 и 20 лет (для мужчин и женщин соответственно) размер пенсионной выплаты не может быть менее 2 600 гривен, а у лиц в возрасте от 70 до 80 лет – менее 2 500 гривен.

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"Военная" пенсия по инвалидности

Страховой стаж – это период работы работника, в течение которого он или его работодатель уплачивал страховой взнос. Минимальный взнос составляет 22% от минимальной заработной платы.

Также с 1 октября возрастут минимальные "военные" пенсии по инвалидности. Размер, на который они вырастут, будет зависеть от группы инвалидности и военного звания.

Минимальные пенсии для людей с инвалидностью в результате войны в зависимости от группы инвалидности и военного звания составят от 4 396 до 6532,50 гривны.

Для других – в зависимости от группы инвалидности и звания – от 4 186 гривен до 5 986,50 гривны.

Для лиц с инвалидностью в результате войны размер минимальной пенсионной выплаты не может быть ниже:

І группа – 13 175,50 гривны (650% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который составляет 2 027 гривен);

II группа – 10 641,75 гривны (525% от 2 027 гривен);

III группа – 7 297,20 гривны (360% от 2 027 гривен).