Прибавка к пенсии за особые заслуги перед Украиной: кто получит 4200 гривен
В текущем году Верховная Рада Украины приняла закон о дополнительных выплатах к пенсиям для отдельных групп граждан. О том, кто может рассчитывать на эти выплаты, читайте дальше.
Народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной
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Там, где помнят погибших, будут те, кто защищает живых. Но, наконец, мы помним еще и живых. Это правильный сигнал украинскому обществу, ветеранам и нынешним борцам за независимость. Украина – государство, умеющее быть благодарным. Украина чтит своих героев,
– уверен Вятрович.
Кто может рассчитывать на доплаты
Ранее, в мае 2023 года Верховная Рада приняла проект закона, согласно которому борцам за независимость Украины, заключенным за их убеждения – предоставляются надбавки к пенсиям в размере 4200 гривен в месяц с последующей индексацией.
На эти доплаты могут рассчитывать те, кого коммунистический режим подверг репрессиям по политическим или религиозным соображениям, а именно:
- диссиденты;
- те, кто имеют статус борцов за независимость Украины в XX веке и подверглись репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение и реабилитированы в установленном законом порядке.
Обратите внимание! Из закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" изъяты упоминания о советских наградах и званиях. Также пребывание на высоких государственных должностях не будет основанием для назначения пенсий за особые заслуги.
На сколько вырастут пенсии в Украине
- Минимальная пенсия
С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже изменится. Сумма возрастет до 2 361 гривны с 1 января 2024 года.Любопытно! В 2022 и 2023 пенсия не менялась. Она составила 2093 гривны.
- Максимальная пенсия
Максимальный уровень пенсионных выплат выплачивается в десятикратном размере, то есть по показателям бюджета на следующий год – на уровне 23610 гривен. Сумма выросла фактически на 2,6 тысячи гривен.Заметьте! Средняя пенсионная выплата сейчас составляет 5311 гривен. В 2024 году она составит до 6 тысяч гривен.