Когда на самом деле ждать масштабной индексации пенсий
Несмотря на то, что минимальная пенсия не вырастет в этом году, однако предполагается индексация уже этой весной. Состоится она именно в марте.
Не в апреле, а в марте
В Министерстве социальной политики объяснили, что индексация состоится с 1 марта, как это предусмотрено пенсионным законодательством.
Читайте также Впервые украинцы смогут ездить на американском дизеле: он уже находится на АЗСНапоминаем, несколько дней назад появилась информация, что индексация состоится в апреле. Однако эта информация не соответствует действительности. Следовательно, индексация состоится по плану.
Кроме того, по словам министерства Минсоцполитики Оксаны Жолнович, индексация должна состояться в соответствии с инфляцией.
Есть же формула индексации и соответствующий закон. Думаю, что такая индексация состоится в марте. Сейчас производим расчеты,
– добавила Жолнович.
На сколько проиндексируют пенсии
Как рассказывает Данило Гетманцев, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, коэффициент индексации рассчитывается как половина от показателя инфляции за предыдущий год и показателя средней заработной платы за предыдущие три года.
На сегодняшний день у нас показатель инфляции 26,6%, но пока нет показателя средней заработной платы за предыдущий год, с которой уплачен ЕСВ. Этот показатель подсчитывает сейчас Пенсионный фонд и собственно окончательный коэффициент будет утвержден Кабмином, я думаю, где-то через неделю-две. И тогда мы узнаем, каков будет размер индексации. В любом случае размер индексации будет определяться двузначными цифрами.
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В Пенсионном фонде отмечают, что индексация состоится для получающих:
- пенсии по возрасту,
- по инвалидности,
- в связи с потерей кормильца,
- пенсии военным и чернобыльцам, обладающим инвалидностью и участниками ликвидации аварии на ЧАЭС.