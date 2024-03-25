Пенсии для чернобыльцев: ПФУ объяснил, какие выплаты в 2024 году

Государство предоставляет лицам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, пенсии по инвалидности. Размер этих выплат определяется на основе ряда критериев.

Какой размер пенсии

Поэтому, согласно информации от ПФУ, пенсия для чернобыльцев назначается: или в размере возмещения фактических убытков, исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

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Таким образом, размеры пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже следующих выплат:

I группа – 8 187,48 гривны;

II группа – 6 549,98 гривны;

III группы – 5 048,95 гривны;

для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.

Пенсии для ликвидаторов

Минимальный размер пенсий для лиц с инвалидностью вследствие чернобыльской катастрофы зависит от размера средней зарплаты по Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за прошлый год.

Также предусмотрен государством минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Поэтому, сумма выплат не может быть ниже: