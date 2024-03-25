Який розмір пенсії

Відтак, згідно із інформацією від ПФУ, пенсія для чорнобильців призначається: або у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

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Таким чином, розміри пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчими за наступні виплати:

I група – 8 187,48 гривні;

II група – 6 549,98 гривні;

III групи – 5 048,95 гривні;

для дітей з інвалідністю – 5 048,95 гривні.

Пенсії для ліквідаторів

Також передбачений державою мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. Відтак, сума виплат не може бути нижче:

І група – 100% розміру середньої зарплати в Україні – 13 376,21 гривні;

ІІ група – 80% – 10 700,97 гривні (13 376,21 х 80%);

ІІІ група – 60 % – 8 025,73 гривні (13 376,21 х 60%).

Зауважте! Мінімальний розмір пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи залежить від розміру середньої зарплати по Україні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за минулий рік.