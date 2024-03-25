Какой размер пенсии
Поэтому, согласно информации от ПФУ, пенсия для чернобыльцев назначается: или в размере возмещения фактических убытков, исходя из заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.
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Таким образом, размеры пенсии по инвалидности, наступившей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже следующих выплат:
- I группа – 8 187,48 гривны;
- II группа – 6 549,98 гривны;
- III группы – 5 048,95 гривны;
- для детей с инвалидностью – 5 048,95 гривны.
Пенсии для ликвидаторов
Также предусмотрен государством минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС. Поэтому, сумма выплат не может быть ниже:
- I группа – 100% размера средней зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год – 13 376,21 гривны;
- II группа – 80% – 10 700,97 гривны (13 376,21 х 80%);
- ІІІ группа – 60 % – 8 025,73 гривны (13 376,21 х 60%).