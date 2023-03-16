Высокие даже без надбавок и доплат: какие пенсии получают украинские депутаты

Мартовская индексация должна повысить пенсии украинцев в среднем на 400 – 700 гривен. Однако этого все равно мало для жизни, ведь цены существенно выросли. Интересно, что депутатские пенсии, несмотря на то, что никаких надбавок или доплат они не получали, составляют сейчас более 15 тысяч гривен.

Напомним, с 1 марта украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%. В среднем, сумма повышения составляет от 400 до 700 гривен.

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Получили ли депутаты повышение к пенсиям

Депутатские пенсии даже без учета надбавок и доплат составляют немалую сумму.

Средний размер пенсии народного депутата Верховной Рады в 2022 году –без учета доплат, повышений, надбавок и компенсационных выплат. Интересно, что годовая сумма расходов составляла более 136 тысяч гривен.

Для сравнения граждане с минимальной пенсией ежемесячно получают не более 2 100 гривен (без учета мартовской индексации).

Однако по данным в январе 2023 года пенсия нардепа все же немного уменьшилась, но не существенно – до 15 356 гривен, тогда как годовые расходы пока были на уровне почти 11 тысяч гривен.

Размер пенсии депутата Верховной Рады / Источник: "Апостроф"

Какую пенсию получат обычные украинцы

Следует отметить, что индексация в марте затронула только основы пенсии без учета каких-либо других доплат. Соответственно, чем больше у вас пенсия, тем больше будет сумма повышения.

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