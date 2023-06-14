Сразу за несколько месяцев: выплатит ли ПФУ долг для переселенцев

Пенсионеры, сбежавшие от войны в другие области Украины, не получили свои выплаты минимум за 1 месяц. В ПФУ рассказали, вернут ли людям их средства.

Вернет ли ПФУ долг для ВПЛ

Представительница ПФУ Людмила Гребенникова рассказала, что этот вопрос регулируется постановлением Кабмина №365. В нем указано, что орган, осуществляющий социальные выплаты, назначает выплату с месяца, в котором поступило заявление ВПЛ.

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То есть пенсии, которые не были выплачены в прошлом, подсчитываются в учреждении, осуществляющем выплаты и предоставляются на условиях отдельного порядка, определяемого правительством.

Согласно статьей 46 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" , начисленные суммы пенсии, которые пенсионер не получил своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года до дня обращения за получением пенсии. Эта норма не распространялась на переселенцев, то есть средства за прошедшие периоды были заморожены.

Она добавила, что 10 ноября 2021 года было принято постановление №1165. Следовательно, пенсионные выплаты за прошлый период осуществляются по отдельной программе, предусмотренной в бюджете ПФУ на соответствующую цель, из средств Госбюджета Украины на год.

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