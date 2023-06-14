Чи поверне ПФУ борг для ВПО

Представниця ПФУ Людмила Гребенникова розповіла, що це питання регулюється постановою Кабміну №365. У ній зазначено, що орган, який здійснює соціальні виплати, призначає виплату з місяця, в якому надійшла заява ВПО.

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Тобто пенсії, які не були виплачені в минулому, підраховуються в установі, що здійснює виплати, та надаються на умовах окремого порядку, визначеного урядом.

Нагадаємо! Згідно зі статтею 46 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", нараховані суми пенсії які пенсіонер не отримав своєчасно, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення за отриманням пенсії. Ця норма не розповсюджувалася на переселенців, тобто кошти за минулі періоди було заморожено.

Вона додала, що 10 листопада 2021 року було ухвалено постанову №1165. Відтак, пенсійні виплати за минулий період, здійснюються за окремою програмою, передбаченою в бюджеті ПФУ на відповідну мету, з коштів Держбюджету України на рік.

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