Вернет ли ПФУ долг для ВПЛ
Представительница ПФУ Людмила Гребенникова рассказала, что этот вопрос регулируется постановлением Кабмина №365. В нем указано, что орган, осуществляющий социальные выплаты, назначает выплату с месяца, в котором поступило заявление ВПЛ.
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То есть пенсии, которые не были выплачены в прошлом, подсчитываются в учреждении, осуществляющем выплаты и предоставляются на условиях отдельного порядка, определяемого правительством.
Она добавила, что 10 ноября 2021 года было принято постановление №1165. Следовательно, пенсионные выплаты за прошлый период осуществляются по отдельной программе, предусмотренной в бюджете ПФУ на соответствующую цель, из средств Госбюджета Украины на год.
Части украинцев снова проиндексируют пенсии летом
- С 1 июля пройдет индексация выплат для пенсионеров, вышедших на отдых по специальному закону. Речь идет о журналистах, ученых, чиновниках и т.д. Специальные законы перестали действовать на определенные профессии, например, журналистов. Они теперь, как и все, выходят на пенсию по общим нормам.
- То есть 1 марта происходит индексация пенсий для большинства украинцев (на 19,7%), а 1 июля для тех, кто вышел на отдых по специальному закону – индекс тоже 19,7%.
- Размер повышения для каждого будет рассчитываться индивидуально, он может колебаться в пределах 100 – 1 000 гривен.