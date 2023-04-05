Выплаты в апреле: по какому принципу пенсионерам перечислят средства

Перерасчет пенсий в апреле затронул 600 тысяч пенсионеров. Однако автоматическое начисление произойдет только с учетом увеличенного страхового стажа.

Кому перечислят средства в апреле

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, в апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для пенсионеров, работающих вне возраста, с учетом увеличенного трудового стажа.

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Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев. Дополнительные доплаты по возрасту, введение которых в свое время инициировал Президент Украины Владимир Зеленский, также остаются в силе,

– добавил Шмигаль.

Не все работающие получат перерасчет

В настоящее время в Украине работают 2,7 миллиона человек из 10,7 миллиона пенсионеров. Однако только 600 тысяч получат повышение:

Это те, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжают работать;

Кроме того, по состоянию на 1 марта получили право на перерасчет, получив 24 месяца страхового стажа.

Или те, у которых с момента назначения пенсии или предварительного перерасчета прошло два года.

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Важно, что будут повышать только расчетный размер выплат без прибавок и дополнительных выплат. Таким образом, у каждого пенсионера будет разный перерасчет.