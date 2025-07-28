Помощь от государства и досрочный отдых: что предусматривают пенсии для УБД
- Участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию: мужчины с 25 годами стажа в 55 лет, женщины с 20 годами стажа в 50 лет.
- Пенсия за выслугу лет назначается для лиц с 25 годами военной выслуги, летчиков и подводников с 20 годами выслуги, а также для военнослужащих с 20 годами выслуги в 45 лет.
Некоторые участники боевых действий могут досрочно выйти на пенсию. Для этого они должны соответствовать определенным критериям.
Что известно о пенсиях для УБД?
Кроме того, некоторые военные могут рассчитывать на пенсию за выслугу лет, пишет 24 Канал со ссылкой на закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Согласно действующему законодательству, досрочный выход на пенсию предусмотрен для:
- мужчин – с 25 годами стажа в 55 лет;
- женщин – с 20 годами в 50 лет.
В то же время пенсию за выслугу лет назначают:
- независимо от возраста – при наличии 25 лет военной выслуги, для летчиков и подводников – при наличии 20 лет выслуги;
- в 45 лет – лицо имело в день увольнения не менее 25 лет стажа, из которых не менее 12,6 лет календарной выслуги;
- в 45 лет – если на момент увольнения у военнослужащего было 20 лет выслуги независимо от общего стажа.
Важно! Также УБД могут рассчитывать на 25% повышение от размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, пособие на жизнь в 40 гривен и ежемесячную адресную помощь, если ежемесячная пенсия (с учетом надбавок и повышений) не превышает 4958 гривен.
Как происходит оплата за страховой стаж?
Оплата за страховой стаж осуществляется не за все годы, а за стаж, превышающий 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно. Ежегодно можно получить право на надбавку в размере 1% от суммы пенсии, но не более чем 1% от размера минимальной пенсии по возрасту.