Госизменникам и коллаборационистам ограничат пенсии: сколько они будут получать
- Осужденных за преступления против нацбезопасности лишили права на спецпенсии, и они будут получать пенсию в размере, не превышающем прожиточного минимума.
- Под действие закона попадают такие преступления, как государственная измена, сепаратизм, терроризм, агрессивная война, геноцид и другие.
Осужденные за преступления против нацбезопасности не смогут получать спецпенсии. Для них установить ограничения в размере выплат.
Какую пенсию будут получать предатели и коллаборационисты
За принятие законопроекта 15 мая голосовали народные депутаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.
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Он вносит изменения в законы "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", "О прокуратуре", и "О государственной службе" и устанавливает, что осужденные по отдельным статьям будут лишаться права на пенсию в соответствии с этими законами.
Зато на период срока отбывания наказания они будут получать пенсию в размере, не превышающем размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на 1 января 2025 года это 2 361 гривна.
Закон вступает в силу через три месяца после опубликования. Для людей, которые уже отбывают наказание по этим статьям, ограничения по пенсиям начинают действовать с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу закона.
Какие статьи Уголовного кодекса попадают под действие закона
- Преступления против основ национальной безопасности
Свержение власти, сепаратизм, его финансирование, государственная измена, коллаборационизм, пособничество государству-агрессору, покушение на государственных деятелей, диверсия, шпионаж, препятствование ВСУ.
- Преступления против общественной безопасности
Терроризм (в частности призывы к нему или финансирование), создание террористической организации, создание незаконных военизированных формирований.
- Преступления против мира, безопасности человечества, международного правопорядка
Агрессивная война, военные преступления, экоцид, геноцид, преступления против человечности, наемничество.