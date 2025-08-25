Пенсии госслужащих имеют особый порядок начисления. В частности, для них применяется отдельная формула определения размера выплаты.

Кто из госслужащих имеет право на такую выплату?

Для получения такой пенсии лицо должно приобрести определенное минимальное количество стажа, которое необходимо, чтобы уйти на заслуженный отдых в этот год, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Пустые угрозы: тарифы Трамп против Индии могут так и не вступить в силу

Право на выплату такого типа, согласно статье 37 закона № 3723-XII, имеют лица, которые по состоянию на 1 мая 2016 года:

отработали не менее 10 лет на госслужбе (гражданин обязательно должен занимать указанную должность на эту дату);

или же имеют стаж не менее 20 лет на госслужбе (не имеет значения, работали ли они на этой должности, по состоянию на 1 мая 2016 года).

Обратите внимание! Должности, которые дают право на такую пенсию, определены статьей 25 Закона № 3723-XII и актами Кабмина.

Какого возраста должно быть лицо, чтобы получить эту пенсию:

мужчины – 62 года;

женщины – пенсионный возраст, согласно статье 26 Закона № 1058-IV.

Какой размер пенсий для госслужащих?

Такая пенсия назначается с даты обращения. Однако это не может быть раньше, чем возникло право на выплату.

Важно! Эта выплата равна 60% заработной платы лица.

В заработную плату для расчета пенсии включат все виды оплаты труда с которых уплачен ЕСВ.

Лицам, которые на момент обращения за назначением пенсии не являются государственными служащими, – зарплаты работающего государственного служащего соответствующей должности и соответствующего ранга по последнему месту работы на государственной службе, в которую включаются все виды оплаты труда, с которой был уплачен ЕСВ,

– говорится в сообщении ПФУ.

Обратите внимание! Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин отметил, что в некоторых случаях пенсия госслужащего менее выгодна, чем возрастная, отмечает "На пенсии". Поскольку украинцы, согласно действующему законодательству, могут выбирать вид выплаты, стоит рассмотреть оба варианта.