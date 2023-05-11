Летом украинцам повысят пенсии: у кого вырастут выплаты на 20%
Источник:ТСН
Летом украинцев ждет очередная индексация пенсий, однако доплатят далеко не всем. Только бывшие работники определённой профессии получат 20% надбавки.
Кому доплатят 20% к пенсии
Глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что в течение 2023 года в Украине будет проведено несколько индексаций пенсий.
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С 1 марта на коэффициент увеличения 1,197 были проиндексированы пенсии, назначенные в соответствии с законами "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" и "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы" , и некоторых других лиц", увеличены размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы,
– отчитался Капинус.
Он добавил, что также выросли выплаты для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж.
С 1 июля перечислят пенсии для бывших госслужащих, выплаты увеличатся на 19,7%.
Некоторых украинцев могут лишить пенсии
- Минфин и Пенсионный фонд запланировали масштабную проверку получателей социальных выплат. Те, кто ее не пройдет – потеряют свою пенсию.
- Проверят легитимность предоставления социальных выплат для пенсионеров. В частности, обратят внимание на валидацию данных, персональные данные пенсионеров и правомерность выплаты пенсии по закону.
- Пенсии украинцам проверят по приказу "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".