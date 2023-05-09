Кто летом получит сразу несколько пенсий

В июне некоторые пенсионеры могут получить сразу несколько пенсий. Все связано с мартовской индексацией выплат, затронувшей четверть населения Украины.

Кто получит сразу несколько пенсий

Пенсионерам, которые на момент перечисления выплат 1 апреля 2023 года продолжали работать и имели 24 месяца страхового стажа, перечислили их выплаты

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Чтобы получить надбавку от 100 до 1500 гривен, у лица не должна была производиться индексация пенсий в течение двух лет. Размер будет определяться индивидуально в зависимости от коэффициента стажа или, дополнительно, зарплаты.

При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста,

– сообщили представители ПФУ.

Однако работающие пенсионеры свои доплаты получат только в июне, сразу за три предыдущих месяца. Так произошло из-за изменений в отчетности уполномоченных органов, занимающиеся выплатами.

Напомним! 1 марта 2023 году прошел масштабный перерасчет пенсий, для около 10 миллионов человек.

Кто еще скоро получит доплаты к пенсиям