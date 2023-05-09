Кто летом получит сразу несколько пенсий
В июне некоторые пенсионеры могут получить сразу несколько пенсий. Все связано с мартовской индексацией выплат, затронувшей четверть населения Украины.
Кто получит сразу несколько пенсий
Пенсионерам, которые на момент перечисления выплат 1 апреля 2023 года продолжали работать и имели 24 месяца страхового стажа, перечислили их выплаты
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Чтобы получить надбавку от 100 до 1500 гривен, у лица не должна была производиться индексация пенсий в течение двух лет. Размер будет определяться индивидуально в зависимости от коэффициента стажа или, дополнительно, зарплаты.
При этом работающим пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет, такой перерасчет будет произведен в случае, если они достигли пенсионного возраста,
– сообщили представители ПФУ.
Однако работающие пенсионеры свои доплаты получат только в июне, сразу за три предыдущих месяца. Так произошло из-за изменений в отчетности уполномоченных органов, занимающиеся выплатами.
Кто еще скоро получит доплаты к пенсиям
- В марте, апреле и июле повышение получат лица, имеющие большой стаж, но работавшие за малую зарплату, и еще в СССР назначить им низкую пенсию, к которой доплату добавляло государство.
- В июне 1 000 гривен доплатят для украинцев, которые сейчас получают пенсию 5842 гривны и вышли на отдых с 35 годами страхового стажа.
- Также для тех, кто имеет такой стаж, коэффициент в формуле расчета с апреля составит 0,37 вместо 0,35, как было раньше.