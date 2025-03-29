Какую пенсию имеют матери трех и более детей в Украине

В Украине женщины, которые родили и воспитали троих детей, не имеют права на досрочный выход на пенсию. Законодательство предусматривает такую возможность только для матерей, которые родили пятерых или более детей и воспитали их до восьмилетнего возраста.

Какие права на пенсию имеют матери троих детей

В 2017 году был зарегистрирован законопроект №6167, который предлагал предоставить право на досрочную пенсию женщинам, которые родили и воспитали троих детей, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Однако этот законопроект не был принят, поэтому такие нормы не действуют. Матери троих детей в Украине выходят на пенсию на общих основаниях по достижении 60 лет при условии наличия необходимого страхового стажа.

Пенсия для многодетных матерей

Женщины, которые родили и воспитали не менее пяти детей до 6 лет, могут выйти на пенсию раньше – в 50 лет. Для этого нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. Это право предусмотрено законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

В страховой стаж также засчитывают время ухода за ребенком до трех лет или период, когда выплачивалось пособие по уходу.

Интересно! если детей воспитывал отец, он тоже может оформить досрочную пенсию, но с 55 лет и при условии, что имеет не менее 20 лет страхового стажа.