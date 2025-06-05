Готовьтесь к изменениям: кому теперь будут выдавать пенсии на Укрпочте

Теперь все ВПЛ смогут получать пенсию не только на карту. Средства будут выдаваться и через Укрпочту.

Что изменилось для переселенцев в июне 2025 года

Речь идет именно о тех переселенцах, которые получили этот статус до 24 февраля 2022 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрпочту.

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Ранее внутренне перемещенные лица со статусом, приобретенным до 2022 года, получали выплаты только в отделениях банка. Эти ограничения отменило Постановление Кабинета Министров Украины № 299, которое вступило в силу 20 марта 2025 года,

– говорится в сообщении Укрпочты.

Как пенсионер может изменить способ получения пенсии:

сформировав заявление в отделении Укрпочты или передав его через почтальона;

к заявлению нужно приложить заверенную копию паспорта, РНОКПП, справку ВПО, пенсионное удостоверение.

Перед тем, как подать заявление, необходимо проверить имеет ли ПФУ ваш фактический адрес проживания.

Обратите внимание! Заявитель может отправить документы в ПФУ бесплатно.