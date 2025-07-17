Более 60 000 в месяц: как нардепы через суды выбивают "золотые" пенсии

Максимальная пенсия в Украине установлена в размере 23 610 гривен. Однако сотни бывших нардепов добиваются через суды специальных пенсий, которые достигают в некоторых случаях более 60 000 гривен.

Как бывшие нардепы добиваются высоких пенсий?

Показательным примером резкого повышения пенсии для нардепов может быть дело Виктора Слауты. Экс-регионал недавно отсудил для себя выплаты в размере 65 900 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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В конце июня Киевский окружной административный суд постановил, что Пенсионный фонд должен повысить пенсию бывшему экс-вице-премьеру с учетом нового размера зарплат.

В свое время Слаута занимал должность заместителя председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (нынешний комитет по вопросам организации государственной власти).

На заслуженный отдых он вышел по норме Закона "О статусе народного депутата", которая сейчас уже не действует.

Нынешний первый заместитель председателя этого комитета в прошлом году получал в среднем 57 800 гривен, поэтому Слаута мог надеяться максимум на 52 000 гривен пенсии по этому Закону.

Однако он принес в суд справку, в которой указано, что первый заместитель председателя комитета на самом деле получает зарплату в размере 73 200 гривен.

Суд встал на сторону Слауты и присудил ему пенсию в 65 900 гривен – 90% от этой зарплаты.

Стоит знать! Все дело в том, что к зарплате заместителя председателя комитета добавили надбавку за интенсивность труда, на почетное звание "заслуженный и доплату за научную степень. С этой максимально возможной зарплаты, а не с реального размера, Слауте и посчитали размер пенсии.

Кто еще отсудил себе высокие пенсии?

Слаута – не единственный экс-нардеп, который отсудил себе немаленькую прибавку к пенсии.

В прошлом году бывший депутат Валерий Борзов в том же Киевском окружном админсуде выиграл дело против Пенсионного фонда и теперь получает пенсию в размере более 50 000 гривен.

Еще большую пенсию удалось отсудить экс-регионалке Екатерине Ващук, которая сослалась на зарплату нынешнего председателя комитета и таким образом повысила свое пенсионное обеспечение до 62 900 гривен.

Кроме того, за большие выплаты сейчас судится с ПФУ Киева еще одна бывшая представительница "Партии регионов" Раиса Богатырева.

Важно! Ранее закон предусматривал, что размер пенсии бывшего народного депутата должен был быть привязанным к заработной плате действующего парламентария. Затем эта законодательная норма была отменена. Впрочем нардепы идут в суды, требуя применять к ним те законы, которые действовали на время их депутатства, и отсуживают "золотые" пенсии.