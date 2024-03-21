Будет ли пенсия по инвалидности, если нет стажа: объясняет Минсоцполитики

Пенсия по инвалидности назначается в случае возникновения инвалидности, которая привела к полной или частичной утрате трудоспособности. При этом, она назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, до устройства на нее или после ее прекращения.

Когда назначается пенсия по инвалидности

Это включает увечье, не связанное с трудовой деятельностью, а также случаи инвалидности с детства. Однако, при наличии страхового стажа согласно статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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То есть, обязательным условием для назначения таких пенсий по нормам закона, вступившего в действие с 1 октября 2011 года, является наличие страхового стажа от 1 до 15 лет – в зависимости от возраста и группы инвалидности.

Требования к стажу для пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности инвалидам I и II группы

Лица, признаны инвалидами после достижения пенсионного возраста (независимо от группы), имеют право на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа.

С 1 января 2016 года пенсии по инвалидности инвалидам I и II группы назначаются при условии наличия страхового стажа от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом.

Пенсии по ІІІ группе инвалидности

Для назначения пенсии по III группе инвалидности и пенсий в связи с потерей кормильца, а также начиная с 1 января 2016 года для назначения пенсии по II группе инвалидности, на день обращения за пенсией, или в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом (или в котором наступила смерть кормильца) – необходимо иметь от 1 года до 14 лет страхового стажа.

Какие минимальные выплаты по инвалидности

Если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, то пенсия по инвалидности назначается лицу независимо от наличия страхового стажа.

Правительство определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут. Сейчас эти суммы следующие:

для I группы – 2 760 гривен;

II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;

лицо с инвалидностью II или III группы, что работает – 2 093 гривен.

К пенсии в связи с инвалидностью устанавливаются надбавки, повышение, дополнительные пенсии, пенсия за особые заслуги перед Украиной в случае, если лицо с инвалидностью имеет на них право.