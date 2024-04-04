Какие пенсии получают люди с инвалидностью сейчас

Пенсия по инвалидности назначается лицу, вследствие приобретения определенного увечья или наступления тяжелой болезни. Полученная группа зависит от состояния здоровья гражданина.

Как определяется пенсия по инвалидности

На выплату по инвалидности влияют различные факторы, в частности сумма назначенной возрастной пенсии. Также во внимание берутся обстоятельства приобретения увечья, стаж и возраст лица.

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Соотношение между пенсией по инвалидности и возрастной сейчас такое:

люди с инвалидностью I группы получают минимум 100% пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы – 90%;

люди с инвалидностью III группы – 50%.

В некоторых случаях соотношение другое. Речь идет о пенсиях, которые начисляются в отдельном порядке, в частности это выплаты военных и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Правительством установлены минимумы для пенсий по инвалидности:

люди с инвалидностью I группы имеют не менее 2 760 гривен;

с инвалидностью II и III групп, которые не работают - 2 520 гривен;

с инвалидностью II и III групп, которые работают - 2 093 гривен.

Как устанавливают группу инвалидности

Для установления группы инвалидности гражданин должен пройти специальную комиссию. Эксперты устанавливают состояние здоровья и определяют трудоспособность лица.

В некоторых случаях назначенная группа может меняться во время повторного осмотра. В соответствии с этим корректируется и пенсия.