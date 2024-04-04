Як визначається пенсія по інвалідності

На виплату по інвалідності впливають різні фактори, зокрема сума призначеної вікової пенсії. Також до уваги беруться обставини набуття каліцтва, стаж та вік особи.

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Співвідношення між пенсією по інвалідності і віковою зараз таке:

люди з інвалідністю I групи отримують мінімум 100% пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи – 90%;

люди з інвалідністю III групи — 50%.

Зверніть увагу! У деяких випадках співвідношення інше. Йдеться про пенсії, які нараховуються у окремому порядку, зокрема це виплати військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Урядом встановлені мінімуми для пенсій по інвалідності:

люди з інвалідністю I групи мають щонайменше 2 760 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які не працюють — 2 520 гривень;

з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.

Як встановлюють групу інвалідності

Для встановлення групи інвалідності громадянин має пройти спеціальну комісію. Експерти встановлюють стан здоров'я та визначають працездатність особи.

У деяких випадах призначена група може змінюватись під час повторного огляду. Відповідно до цього коригується і пенсія особи.