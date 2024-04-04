Как определяется пенсия по инвалидности

На выплату по инвалидности влияют различные факторы, в частности сумма назначенной возрастной пенсии. Также во внимание берутся обстоятельства приобретения увечья, стаж и возраст лица.

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Соотношение между пенсией по инвалидности и возрастной сейчас такое:

люди с инвалидностью I группы получают минимум 100% пенсии по возрасту;

люди с инвалидностью II группы – 90%;

люди с инвалидностью III группы – 50%.

Обратите внимание! В некоторых случаях соотношение другое. Речь идет о пенсиях, которые начисляются в отдельном порядке, в частности это выплаты военных и ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Правительством установлены минимумы для пенсий по инвалидности:

люди с инвалидностью I группы имеют не менее 2 760 гривен;

с инвалидностью II и III групп, которые не работают - 2 520 гривен;

с инвалидностью II и III групп, которые работают - 2 093 гривен.

Как устанавливают группу инвалидности

Для установления группы инвалидности гражданин должен пройти специальную комиссию. Эксперты устанавливают состояние здоровья и определяют трудоспособность лица.

В некоторых случаях назначенная группа может меняться во время повторного осмотра. В соответствии с этим корректируется и пенсия.