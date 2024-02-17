Выплаты для людей с инвалидностью I группы: что изменится после индексации

Размер пенсионных выплат для людей инвалидностью напрямую зависит от возрастных. Во время индексации, эти социальные пенсии могут вырасти.

Как рассчитывается пенсия по инвалидности

Размер пенсии по инвалидности напрямую зависит от назначенной гражданину группы. Степень увечья определяет специальная комиссия.

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В соответствии с группой, пенсии по инвалидности предоставляются в таком соотношении:

если лицо имеет I группу, оно получает 100% от пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Для получения этих выплат, необходимо чтобы лицо имело не менее 15 лет стажа.

Сейчас минимальные выплаты следующие:

для лиц с инвалидностью I группы – 2 760 гривен;

для неработающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 520 гривен;

для работающих лиц с инвалидностью II и III групп – 2 093 гривен.

Стоит заметить, что правительством определены категории граждан, которые имеют отдельно зафиксированные размеры выплаты. Речь идет как о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, так и военных, получивших увечье во время боевых действий.

Как изменятся пенсии в марте

В начале марта ожидается масштабная индексация пенсий. Согласно предварительным расчетам, показатель роста выплат будет 13%. Не вырастут пенсии у:

пенсионеров, которые вышли на пенсию в течение последних 3 лет;

лиц, получающих самые высокие пенсии;

граждан, которые имеют пенсии меньше минимальных.

Те, кто имеет выплаты меньше минимальных, не почувствует индексации. Так произойдет, потому что правительство предоставляет им специальную надбавку, которая увеличивает назначенную пенсию до гарантированной суммы. После перерасчета, доплата аннулируется и увеличение вследствие индексации будет равно ее размеру.